Beypazarı'nda Ülkü Ocaklarından etkinlik

17.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:22

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanlığınca birlik ve beraberlik günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atesever, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, partililer ve gençler katıldı.

Yemeğin ardından etkinliğe katılanlar anılarını paylaştı, türküler seslendirildi.

Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever, bu tür buluşmaların önemine işaret ederek, bu kaynaşmayı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA