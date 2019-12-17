Beypazarı'nda Ülkü Ocaklarından etkinlik
Haberler » Güncel » Beypazarı'nda Ülkü Ocaklarından etkinlik - Haber

Beypazarı'nda Ülkü Ocaklarından etkinlik

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanlığınca birlik ve beraberlik günü etkinliği düzenlendi.

17.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:22
Beypazarı'nda Ülkü Ocaklarından etkinlik

Ülkü Ocakları Başkanlığınca birlik ve beraberlik günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, İlçe Başkanı , Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atesever, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, partililer ve gençler katıldı.

Yemeğin ardından etkinliğe katılanlar anılarını paylaştı, türküler seslendirildi.

Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever, bu tür buluşmaların önemine işaret ederek, bu kaynaşmayı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler