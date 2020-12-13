Beypazarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması
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Beypazarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması

13.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:30
Beypazarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilçe halkının uyduğunu söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilçe halkının uyduğunu söyledi.

Kaplan, kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını ve atlattığını anımsattı.

Alınan önlem ve tedbirlerin insanların sağlığı açışından son derece önemli olduğunu belirten Kaplan, "Alınan önlem ve tedbirlere uyarak evinde kalan vatandaşlara teşekkür ediyorum. İnanın evde kalmak, hastalığa yakalanmaktan çok iyi. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum." dedi.

Kaplan, ilçe halkının sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyduklarını da dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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