Beypazarı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin meyve sebzeleri belediyenin bahçesinden karşılanıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin meyve ve sebzeleri, belediyenin kurduğu 120 dönümlük bahçeden sağlanıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin meyve ve sebzeleri, belediyenin kurduğu 120 dönümlük bahçeden sağlanıyor.

Bahçede yetiştirilen üzüm, elma, armut, şeftali, nar, incir gibi meyveler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçenin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu söyledi.

Bahçemiz model olduğunu belirten Kaplan, "Birçok kişi ve kuruluş temsilcisi, ilçeye gelerek bahçemizde sürdürdüğümüz çalışmaları yerinde görüyor." dedi.

Kaplan, bahçede birçok ürünün yetiştirildiğini dile getirerek, "Buradan toplanan ürünleri, belediye aşevinden yemek yiyen vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyoruz. Böylece bu vatandaşların da taze taze meyve ve sebze yemesine vesile oluyoruz. Buradan parayla satış yaptığımız hiçbir ürünümüz yok. Bahçemizde çok yönlü çalışmalar sürüyor. Ayrıca 6 bin metrekarelik alanda seralar kurduk. Bu seralarda kendi fidemizi de üreteceğiz." ifadelerini kurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak