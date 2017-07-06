Beypazarı Kent Konseyi Toplantısı

Beypazarı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.



Tarihi Taş Mektep Konağı'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu ve kurul üyeleri katıldı.



Belediye Başkanı Kaplan, toplantıda yaptığı konuşmada, kurulun aldığı kararları benimsediklerini ve birçok öneriyi de hayata geçirdiklerini söyledi.



Yaptıkları çalışmalardan örnekler veren Kaplan, "Hıdırlık Tepesi'ndeki çalışmaları kısa sürede bitireceğiz. Burası tamamlandığında ilçenin en gözde mekanı olacak. Hıdırlık'ta sürdürülen çalışmalarda projenin yüzde 70-80'ni tamamlandı. Burada Beypazarı konak modeli restoran, amfi tiyatro, seyir terasları ile bazı mekanlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.



Pekmezcioğlu da Beypazarı'ndaki geleneksel ve yöresel ürünlerin birçok ailenin geçim kaynağı olduğunu söyledi.



Pekmezcioğlu, şunları kaydetti:



"Dünyada yöresel tat ve lezzetler, koruma ve denetim altındadır. Bizde ise gerekli denetimden uzak oluşu, yöresel ürünlerimizde benzemezlik ve çeşitlilik arz etmektedir. Bunun sebebi yöresel tat ve lezzetlerin üreticilerin inisiyatifine terk edilmiş olmasıdır."