Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a "hayırlı olsun" ziyaretleri

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a

Ankara'nın Beypazarı ilçesine atanan Kaymakam Oktay Erdoğan, "hayırlı" olsun ziyaretlerini kabul ediyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine atanan Kaymakam Oktay Erdoğan, "hayırlı" olsun ziyaretlerini kabul ediyor.

İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ile Kaymakam Erdoğan'a ziyarette bulunarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Demirci ve Uzun, Erdoğan'a ilçenin asayiş durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, başkan yardımcısı Ahmet Öztürk ile Kaymakam Erdoğan'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Yalçınkaya, Erdoğan'a ilçede bulunan şehit aileleri, geziler ve gazi aileleri konusunda bilgi verdi.

Kaymakam Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, yönetim kurulu üyeleriyle Kaymakam Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ateş, Kaymakam Erdoğan'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Erdoğan da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretleri

Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretleri

Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretleri

Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretleri

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti Ankara Valiliği'nden Şereflikoçhisar ve Evren'de yaşayan vatandaşlara şiddetli sağanak uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay
Magazin Demet Özdemir Kylie Jenner
Spor Eser Yenenler Ali Koç Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hava Durumu Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:58:52. #1.11#