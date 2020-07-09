Beypazarı Belediyesinden camilerde temizlik Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan tüm ibadethanelerin temizliğini gerçekleştiriyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan tüm ibadethanelerin temizliğini gerçekleştiriyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için çalışan ekipler, cami ve mescitlerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camları temizliyor. Ayrıca belediye ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını da düzenli aralıklarla yapıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA