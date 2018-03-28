Beyonce ve Gucci "Burundi'ye Temiz Su" İçin Harekete Geçti

– ABD'li müzisyen Beyonce Knowles ve İtalyan moda markası Gucci, ortak kampanyaları kapsamında Burundi'deki 120 bin kişiye temiz su sağlamak için harekete geçti.

Gucci, yardım kuruluşu kolu "Chime for Change" ile Beyonce Knowles'un kar amacı gütmeyen ve Burundi'de yaşayan insanlara temiz su sağlamak için oluşturduğu "BEYGOOD4BURUNDI" kampanyasına bir milyon dolar bağışta bulunarak, 120 bin kişinin temiz suya ulaşabilmeleri için ülke genelinde 80 adet kuyu inşa edilmesini amaçlıyor.

Ortak kampanyanın ayrıca "BEYGOOD4BURUNDI"nin 2020 yılına kadar Burundi'deki 360 bin kadın ve kız çocuğuna temiz su ulaştırmasına da katkı sağlayacağı belirtilirken organizasyon, kuyu inşası dışında hijyen konusunda eğitimler düzenleneceğini ve okullara sanitasyon merkezleri kurulacağını duyurdu. - İstanbul