Beyonce'nin şok kaybı: Rap'çi kuzeni Martell 'Kardone' Derouen öldürüldü
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Beyonce'nin şok kaybı: Rap'çi kuzeni Martell 'Kardone' Derouen öldürüldü

29.01.2021 18:42 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:46
Beyonce'nin şok kaybı: Rap'çi kuzeni Martell 'Kardone' Derouen öldürüldü

The Orchard adlı kaydıyla tanınan Derouen'in cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtildi.

The Orchard adlı kaydıyla tanınan Derouen'in cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtildi.

Yerel basın, polisin olayla ilgili olarak 21 yaşındaki Sasha Skare adında bir genç kadını aradığını açıkladı.

'Kordone' sahne adını kulanan Martell Derouen'in yakınları ve arkadaşları sosyal medyadan, genç yaşta kaybettikleri müzisyen için duygularını ifade etti.

Bölgede bir stüdyo sahibi olarn Brian Mitchel, Derouen'i "nazik bir adam" olarak tanmladı. Mitchell, yerel basına yaptığı açıklamada Martell Derouen'in, kariyerinde yükselmek için kuzeni Beyonce'nin adını hiç kullanmadığını da anlattı.

Micthell, Derouen'ın cinayee kurban gitmesinin "Bir kelebeği incitmek gibi" bir durum olduğunu da anlattı.

Evli olan Derouen'in eşinin ise "kocam bunu hak etmedi" dediği belirtiliyor.

Kaynak: Hürriyet

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