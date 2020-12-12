Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor

12.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:02
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor

Beyoğlu'nda 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlatılan Zeytin Ağacı Dikme Kampanyası kapsamında ilçede yeni doğan çocuklar adına bugüne kadar bin 361 fidan toprakla buluşturuldu.

Beyoğlu'nda 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlatılan Zeytin Ağacı Dikme Kampanyası kapsamında ilçede yeni doğan çocuklar adına bugüne kadar bin 361 fidan toprakla buluşturuldu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlatılan Zeytin Ağacı Dikme Kampanyası kapsamında, ilçede yeni doğan her bir çocuk için bir zeytin ağacı fidanı toprakla buluşturuluyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız'ın himayesinde yürütülen kampanya ile Beyoğlu'nun dört bir yanında bulunan park ve bahçelere dikilen fidanlara çocukların ismi veriliyor.

Bin 361 fidan toprakla buluşturuldu

Kampanya kapsamında yeni doğan Yusuf Öztürk, Süleyman, Asaf, Elanur ve Defne bebekler için Kulaksız Mahallesi'nde vatandaşların kullanımına açılan Ayhan Kocaman Mahalle Bahçesi'ne beş tane Zeytin Ağacı fidanı dikildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Zeytin Ağacı fidanlarını çocuklarla birlikte dikerek suladı. Böylelikle kampanyanın ilk gününden bugüne kadar bin 361 fidan toprakla buluşturulmuş oldu.

Zeytin ağacı uzun ömrü, barışı, kardeşliği ifade eder

Başkan Yıldız, 11 Kasım Milli ağaçlandırma Günü'nde başlatılan Zeytin Ağacı dikme kampanyası ile yeni doğan her çocuk için bir fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek "Seferberlik halinde Beyoğlu'nda doğan her çocuk için zeytin fidanı dikiyoruz. İnanıyorum ki Beyoğlu'nun her tarafında herkes gayret gösterecek. Zeytin ağacı uzun ömrü, barışı, kardeşliği ifade eder. Beyoğlu böyle bir ilçe. Beyoğlu düşüncesiyle ve yaşam tarzıyla da zengin bir ilçe" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor
Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Doğan; '3 Aralık farkındalık oluşturmak için önemli bir gün'
Başkan Doğan; "3 Aralık farkındalık oluşturmak için önemli bir gün"
Bir yılda 415 bin fidan dikildi
Bir yılda 415 bin fidan dikildi
Son Dakika | Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor
Son Dakika | Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Demet Akbağ Defne Samyeli
Spor Pierre Webo Samet Aybaba Ali Palabıyık Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:17:33. #1.15#
title