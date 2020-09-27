Saldırganlar, çarptıkları aileyi darbettiler yetmedi paralarını çaldılar
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Saldırganlar, çarptıkları aileyi darbettiler yetmedi paralarını çaldılar

27.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:09

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu aile bebek arabalarına çarpan kişiler tarafından darbedildikten sonra gasp edildi. Ailenin 2 bin doların alan gaspçıların kaçış anları kameraya yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu aile neye uğradığını şaşırdı. Bebek arabalarına çarpan saldırganlar tarafından darbedilen aile, daha sonra gasp edildi. Ailenin 2 bin doların alan gaspçıların kaçış anları ve yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı.

POLİS EKİPLERİ, SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi Bankalar Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, üç çocuğuyla birlikte dolaşan fas uyruklu ailenin bebek arabasına otomobil çarptı. Kazanın ardından çift ve şüpheliler tartışmaya başladı. Şahıslar, çifti darbedip yaklaşık 2 bin dolarlarını alıp kaçtı. Şüphelilerin olay yerinen kaçmaları kovalamaca çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırganlar, çarptıkları aileyi darbettiler yetmedi paralarını çaldılar
Saldırganlar, çarptıkları aileyi darbettiler yetmedi paralarını çaldılar
Saldırganlar, çarptıkları aileyi darbettiler yetmedi paralarını çaldılar
Saldırganlar, çarptıkları aileyi darbettiler yetmedi paralarını çaldılar
Saldırganlar, çarptıkları aileyi darbettiler yetmedi paralarını çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG

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