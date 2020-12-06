Beyoğlu'nda sahte para operasyonu
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Beyoğlu'nda sahte para operasyonu

06.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:50
Beyoğlu'nda sahte para operasyonu

BEYOĞLU'nda düzenlenen sahte para operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda düzenlenen sahte para operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri  04 Aralık 2020  tarihinde günü Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu kişinin ikametinde birden fazla silah bulundurduğu ve sahte para imal ettiği yönünde bilgi edindi. Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu adrese  düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu Yahya B.'yi (23) gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 10 bin dolar balya şeklinde toplamda  70 adet 700 bin dolar sahte banknot, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 adet fişek,  22 gram metamfetamin,  4 gram kubar ele geçirildi. 5 Aralık tarihinde  "Parada Sahtecilik", "6136 SKM" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

(Fotoğraf)

    

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

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