Beyoğlu'nda minibüsün çarptığı yaya öldü
Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Dolapdere Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RV 6156 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendiren kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri olayla ilgili sürücüyü gözaltına aldı.
Hayatını kaybeden kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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