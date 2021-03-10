Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi
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Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi

10.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:25

Beyoğlu'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polis aracının içinde video çeken İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi. İran yasalarına göre yargılanacak fenomenin durumu merak ediliyor.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin Milad Hatemi'nin sınır dışı edilmesi yönünde karar verdiği öğrenildi. Kararın ardından Hatemi'nin Göç Genel Müdürlüğü'nce Van'a gönderildi, buradan da Kapıköy Sınır Kapısı'na sevk edilerek İran makamlarına teslim edildi.

Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi

NE OLMUŞTU?

Milad Hatemi, Beyoğlu'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelmişti. Kağıthane'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 17 Aralık 2020'de polis aracının içinde çektiği videonun ardından Hatemi gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Hatemi'nin yanındaki polis memuru da görevden alınmıştı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Hatemi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilmişti.

Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi
Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi
Haber Yorumları (9)
İBRAMM: kelle gider iranda :)
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HAKAN: sonu hiç iyi bitmeyecek bir film izliyoruz mülteciler hakkında
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DARISI DİĞERLERİNE: ÜLKE MÜLTECİ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ
Cevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
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