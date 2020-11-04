BEYOĞLU'NDA FRENİ TUTMAYAN ÇÖP KAMYONU BİNAYA ÇARPTI
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BEYOĞLU'NDA FRENİ TUTMAYAN ÇÖP KAMYONU BİNAYA ÇARPTI

04.11.2020 01:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 01:08
BEYOĞLU'NDA FRENİ TUTMAYAN ÇÖP KAMYONU BİNAYA ÇARPTI

Beyoğlu'nda, yokuş aşağı giderken freni tutmayan çöp kamyonu 2 katlı binaya çarptı.

Beyoğlu'nda, yokuş aşağı giderken freni tutmayan çöp kamyonu 2 katlı binaya çarptı. Kazada, bina girişindeki doğalgaz borusu patlarken, sızıntı nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi.

Olay, Kasımpaşa Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K.'nın kullandığı, Beyoğlu Belediyesi'ne ait 34 DG 6021 plakalı çöp toplama kamyonu Piyale Değirmeni Sokak'tan yokuş aşağı giderken yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaymaya başladı. Sürücü Mehmet K.'nın frene basmasına rağmen durmayan kamyon, yolun bitimindeki 2 katlı binaya çarptı. Kazada, bina kapısı ve giriş katındaki dairenin duvarı kırılırken, doğalgaz borusu patladı. Doğalgaz sızıntısı nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, doğalgaz görevlilerce kesildi. Bina sakinlerinin geceyi komşu ve akrabalarında geçireceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

--------------Olay yerinden görüntü-Kamyondan görüntü -Ekiplerin çalışması-Genel ve detaylar 

 


- İstanbul
BEYOĞLU'NDA FRENİ TUTMAYAN ÇÖP KAMYONU BİNAYA ÇARPTI
BEYOĞLU'NDA FRENİ TUTMAYAN ÇÖP KAMYONU BİNAYA ÇARPTI
BEYOĞLU'NDA FRENİ TUTMAYAN ÇÖP KAMYONU BİNAYA ÇARPTI
BEYOĞLU'NDA FRENİ TUTMAYAN ÇÖP KAMYONU BİNAYA ÇARPTI
BEYOĞLU'NDA FRENİ TUTMAYAN ÇÖP KAMYONU BİNAYA ÇARPTI
BEYOĞLU'NDA FRENİ TUTMAYAN ÇÖP KAMYONU BİNAYA ÇARPTI
BEYOĞLU'NDA FRENİ TUTMAYAN ÇÖP KAMYONU BİNAYA ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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