Beyoğlu'nda gündüz vakti dehşet! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı
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Beyoğlu'nda gündüz vakti dehşet! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

29.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:38

Beyoğlu'nda bir kişi tartıştığı kişi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne sığınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Beyoğlu Güllabici Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bıçağını çıkaran şahıs, Zafer ismindeki kişiyi boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.

KENDİNİ KARAKOLA ATTI

Ağır yaralı adam, kendini yakında bulunan Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'nden içeri attı. Bıçaklı saldırgan ise ara sokaklara girerek kaçtı. Polis ekipleri yere yığılan yaralı için olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

VÜCUDUNDA ONDAN FAZLA BIÇAK DARBESİ VAR

Polis merkezinden sedyeye alınan yaralı kalp masajı yapılarak ambulansa konuldu. Vücudunda ondan fazla bıçak darbesi bulunan Zafer ismindeki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda gündüz vakti dehşet! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

KAÇAN SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çevredeki kameraları inceledi. Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beyoğlu'nda gündüz vakti dehşet! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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