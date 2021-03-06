Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı

06.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:59
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı

Son dakika haberler: Özgür EREN / BEYOĞLU'nda çocuklar arasında başlayan kavga, aile üyelerinin de katılmasıyla kısa sürede büyüdü.

Özgür EREN/ BEYOĞLU'nda çocuklar arasında başlayan kavga, aile üyelerinin de katılmasıyla kısa sürede büyüdü. Bıçak, kemer ve süpürgenin kullanıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Parkta sürekli kavga olduğunu söyleyen mahalle sakinleri bir an önce önlem alınmasını istedi.

Olay, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak'ta dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki ailenin parkta oynayan çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine aile üyeleri de parka geldi. İki aile üyeleri birbirine bıçak, kemer ve süpürge ile saldırdı. Kadınların da katıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Araya büyüklerin girmesiyle iki grup, olay yerinden uzaklaştı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

 "BU İŞ ÇOK TEHLİKELİ BOYUTA GELDİ"Mahalle sakini Nedim Köse "Çocuk kavgasında birbirine girdiler. Bir kişinin gırtlağını kesmişler. Olaylar büyüdü. Burada her gün kavga ediyorlar. Artık usandık bıktık. Polis gelince herkes bir tarafa kaçıyor. Bugün bir kişi yaralandığı için polis ilgileniyor. Bu iş çok tehlikeli bir boyuta geldi. Bir önlem alınması gerekiyor." dedi.

"İKİ TANE TORUNUM VAR BU MAHALLEYE GELMİYORLAR"Torunlarını dışarı çıkaramadığını söyleyen Hatice Pamuk "Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Biz bunlardan bıktık. Bunlar buradan gitsin. İki tane torunum var bu mahalleye gelmiyorlar. Bugün de kemerlerle birbirlerine girdiler." diye konuştu.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDAİki aile arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aralarında kadının da olduğu iki grubun birbirlerine saldırması yer alıyor.

 


Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Muharrem İnce Nikol Paşinyan Mustafa Şentop
Magazin Kenan Doğulu İbrahim Selim Demet Özdemir Müslüm Gürses
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileleri karıştı; Bir genç boğazından bıçaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 13:59:06. #1.15#
title