BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI KATINDA ÇÖKME-1
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BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI KATINDA ÇÖKME-1

16.03.2021 19:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:55
BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI KATINDA ÇÖKME-1

BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI KATINDA ÇÖKME-1İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI KATINDA ÇÖKME-1Zeki GÜNAL / Beyoğlu'nda bulunan binanın çatı katında çökme oldu.

BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI KATINDA ÇÖKME-1

İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI KATINDA ÇÖKME-1

Zeki GÜNAL/ Beyoğlu'nda bulunan binanın çatı katında çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadan kopan parçalar nedeniyle sokaktaki otomobilde hasar oluştu.Görüntü dökümü: ---------------------Olay yeri-Kopan parçalar-Hasar gören otomobil-Detaylar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ZEKİ GÜNAL

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