Beyobalı Üreticiler Sudan Yana Sıkıntı Yaşamayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Beyoba Mahallesi'ndeki bin 119 dekarlık tarım arazisinde 91 üreticinin faydalanacağı tarımsal sulama tesisinin bakım ve onarımını tamamladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin devamlılığı ve çeşitlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesi Beyoba Mahallesi'nde bulunan 13 adet tarımsal sulama sondajının elektrik panolarının bakım ve onarımını yaparak, sorunsuz çalışır hale getirdi. Çalışma hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Bin 119 dekarlık tarım arazisinde sulu tarım yapılabilmesine olanak sağlayan bu tesisten 91 üreticimiz faydalanacak. Ekiplerimiz kısa süre içerisinde tarımsal sulama tesisinin bakımını gerçekleştirdi ve kullanıma uygun hale getirdi. Üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.



Kırsal kalkınmaya destek devam edecek



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda kırsal kalkınmaya destek olmaya devam edeceklerini belirten Gençoğlu, "Sulu tarım yapılabilen araziler üzerinde ürün verimi ve çeşitliliği arttırılabiliyor. Bu kapsamda yaptığımız çalışmanın önemine değinmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de proje ve yatırımlarımız ile üreticilerimizin yanında olacağız. Onlardan gelen fikir ve taleplere de her zaman açığız. Kırsal kalkınmanın sağlanması adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de destekleriyle elimizden gelen tüm çalışmaları sahaya yansıtacağız" diye konuştu. - MANİSA