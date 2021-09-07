Beymelek'te çıkan orman yangın söndürüldü
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Beymelek'te çıkan orman yangın söndürüldü

Beymelek'te çıkan orman yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Demre'nin Beymelek Mahallesi'nde örtü altı seraların bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Demre'nin Beymelek Mahallesi'nde örtü altı seraların bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat orman yangınının ardından 19 ilçenin dört bir tarafında hazırda bekliyor. İtfaiye ekipleri Demre İlçesi Beymelek Mahallesi Palamut mevkisinde örtü altı seraların bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangına anında müdahale etti. Demre İtfaiye ekipleri ve Demre Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangın mahalle sakinlerine endişe oluşturdu.

-İHA-

Beymelek'te çıkan orman yangın söndürüldü
Beymelek'te çıkan orman yangın söndürüldü
Beymelek'te çıkan orman yangın söndürüldü
Beymelek'te çıkan orman yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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