Beylikova'ya 200 baş hayvanlı işletme kurulacak
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Beylikova'ya 200 baş hayvanlı işletme kurulacak

Beylikova'ya 200 baş hayvanlı işletme kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve Eskişehir Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği (HAYKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bilir, hayvancılık işletmesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve Eskişehir Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği (HAYKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bilir, hayvancılık işletmesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Alp ve Bilir, S.S Eskişehir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliğinin, Beylikova'da yapmış olduğu ve 200 baş hayvan barındıracak olan Damızlık Gebe Düve Yetiştiriciliği İşletmesi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Bilir, işletmeye verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Özkan Alp'e teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Beylikova'ya 200 baş hayvanlı işletme kurulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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