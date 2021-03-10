Beylikdüzü'nde silahla vurulmuş halde bulunan kadının intihar ettiği belirlendi
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Beylikdüzü'nde silahla vurulmuş halde bulunan kadının intihar ettiği belirlendi

10.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:37

Beylikdüzü'nde bir evde kafasından silahla vurularak ölü bulunan kadının intihar ettiği ortaya çıktı. Elektronik kelepçeden dolayı silahı, aynı suçtan kaydı bulunan erkek arkadaşından temin ettiği öğrenilen genç kadının sevgilisi de gözaltına alındı.

Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde saat 14.40'ta yaşanan olayda, silah seslerinin gelmesi üzerine eve giren polis ekipleri, G.Z. isimli bir kadının kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından genç kadının sevgilisi olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu X.B. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

KELEPÇEDEN DOLAYI SİLAHI SEVGİLİSİNDEN TEMİN ETMİŞ

Çalışma başlatan polis ekipleri, genç kadının intihar ettiğini tespit etti. Ekipler ayrıca hayatını kaybeden G.Z. isimli kadın ile Azerbaycan uyruklu X.B.'nin bir ay önce aynı suçtan dolayı adli kontrol şartıyla tahliye olduklarını belirlerken, kadının elektronik kelepçeden dolayı silahı X.B. isimli şahıstan temin ettiği öğrenildi.

ŞAHIS İNTİHARA YÖNLENDİRMEDEN GÖZALTINA ALINDI

Ev içerisinde de çalışma yapan polis ekipleri Azerbaycan uyruklu X.B. isimli şahsı, intihara yönlendirmeden dolayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü'nde silahla vurulmuş halde bulunan kadının intihar ettiği belirlendi
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