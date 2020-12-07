- Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi
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- Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi

07.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:37

- Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi Son hırsızlık anları güvenlik kamerasında Beylikdüzü'nde motosikletleriyle gezip kapkaç ve hırsızlık konularına karışan şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

- Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi

Son hırsızlık anları güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde motosikletleriyle gezip kapkaç ve hırsızlık konularına karışan şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yaptıkları son hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde motosiklet ile kapkaç yaparak farklı kişilerden 5 adet cep telefonunun çalınması, bir deponun kilidinin kırılarak içeride bulunan matkap ve bisiklet çalınması ile bir otomobilin camının kırılarak içinde bulunan kargo paketinin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği çevrede kamera görüntülerini inceleyen ekipler şahısları tespit ederek, yakalama çalışması başlattı.

Gökalp Mustafa M., Yalçın A., Ömer A., ve çalıntı bisikleti satın aldığı belirlenen Ahmet Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler Gökalp Mustafa M., Yalçın A., ve Ömer A., tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin kapkaç ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

- Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi
- Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi
- Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi
- Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi
- Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi
- Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi
- Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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