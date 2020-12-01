Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay
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Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay

01.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:21

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Liman içerisinde bir şantiye alanında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs, hayatını kaybetti.

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Liman içerisinde bir şantiye alanında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yakuplu'da bulunan liman içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şantiye alanında yapılan çalışma sırasında hafriyat kamyonu ile geri manevra sürücü arkasında duran Mustafa O.'yu fark etmedi. Mustafa O. hafriyat kamyonun altına kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, Mustafa O.'nun cenazesinin adli tıp morguna kaldırılacağı öğrenildi.

(Murat Delice/İHA)

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Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay
Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay
Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay
Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay
Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay
Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay
Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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