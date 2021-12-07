BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR - Haberler
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BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde, düğününde arkadaşları damada takı olarak pompalı tüfek taktı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, düğününde arkadaşları damada takı olarak pompalı tüfek taktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir düğünde kaydedildi. Çiftin düğününe gelenler bir süre eğlendikten sonra takı törenine geçildi. Takı merasimi sırasında damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı pompalı silahı damadın boynuna taktı. Takı merasiminin sunumunu yapan kişi, 'Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" dedi. Pompalı tüfek takan arkadaşlar ile gelin ve damat daha sonra beraber fotoğraf çektirdi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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