Beylikdüzü'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü söyleşisine yoğun ilgi
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Beylikdüzü'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü söyleşisine yoğun ilgi

Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Beylikdüzü'nde yaşayan kadınları bir araya getirdi.

08.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:37
Beylikdüzü'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü söyleşisine yoğun ilgi

Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Beylikdüzü'nde yaşayan kadınları bir araya getirdi.


Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program öncesi Halkevleri Kadın Kolektif fotoğraf sergisi açılışı yapıldı. Kadınların bu anlamlı günde bir araya geldiği programda Nevşin Mengü, Yekta Kopan ve Feyza Altun, kadın ve kadın hakları gibi çeşitli konularda söyleşi gerçekleştirdi. Ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, günün anlam önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından kadınlara çiçek takdim etti.


Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık konuşmasında, "Her birimiz bir kadın bedeninde var oluyoruz. Kadın bedeninde büyüyor ve doğuyoruz. Kadın olmasaydı yaşamda olmazdı. Ülkemizde iş arayıp iş gücüne katılan 15 yaş üzeri erkeklerin oranı yüzde 73 iken kadınların oranı sadece yüzde 34'dür. 14 yaş üzerinde 20 milyon kadın ne okulda ne iş yerindedir. TÜİK'in Ocak ayında açıklamış olduğu verilere göre ev işleri ile meşgul 2018 yılında toplam 10 milyon 917 bin iken bu yıl 11 milyon 549 kişiye yükselmiş. Son 1 yılda iş aramaktan vazgeçen yaklaşık 632 bin insanımızın büyük çoğunluğunun kadın olduğu gerçeği ile de karşı karşıyayız. Kadınların işi erkeklere oranlara daha zor. Bütün yük aslında kadınlarımızın sırtındadır. Bunun düzeltilip iyileştirilmesinin tek yolu eğitimdir. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak her anlamda kadının eşit koşula ulaşabilmesi adına elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Kentlerin ve ülkelerin gelişmesi ancak kadının ekonomiye katkısıyla mümkündür. Kadınlarımızı ve kız çocuklarımızı güçlendirmemiz lazım. Eşit hak ve imkanlara sahip olması gerekir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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