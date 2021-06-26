Beykoz'da şenlik havasında başlayan 'Sahil Etkinlikleri' renkli görüntülere sahne oldu
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Beykoz'da şenlik havasında başlayan 'Sahil Etkinlikleri' renkli görüntülere sahne oldu

Beykoz'da şenlik havasında başlayan 'Sahil Etkinlikleri' renkli görüntülere sahne oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da en güzel sahil şeritlerinden birine ev sahipliği yapan Beykoz'da yaz boyunca sürecek olan kültürel etkinlikler başladı.

İstanbul'da en güzel sahil şeritlerinden birine ev sahipliği yapan Beykoz'da yaz boyunca sürecek olan kültürel etkinlikler başladı. Düzenlenen konser ve tiyatro etkinliği şenlik havasında geçti. Renkli görüntülerin oluştuğu "Beykoz Sahil Etkinlikleri" havadan görüntülendi.

Beykoz Belediyesi tarafından yeşil alan, park ve yol düzenlemelerini kapsayan hummalı bir çalışmayla yaz başında ilçeye kazandırılan sahil şeridinde düzenlenen etkinlikler kademeli normalleşme dönemi kurallarına uygun olarak yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçları dev ekranda Beykozlularla buluşurken, her yaştan ilçe sakinine hitap eden etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik renkli gösteriler de yer alıyor. Aileleriyle alana gelen çocuklar, tiyatro oyunlarıyla hem öğrenirken hem de yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçiriyor. Beykoz belediyesi ekipleri tarafından izleyicilere maske, mesafe ve temizlik uyarıları yapılırken aynı zamanda çeşitli ikramlarda bulunuldu. Düzenlenen konser ve tiyatro etkinliği şenlik havasında geçti. Renkli görüntülere sahne olan "Beykoz Sahil Etkinlikleri" drone ile havadan görüntülendi.

Etkinliğe katılan Beyzanur Karataş, "Pandemi döneminde yaşlılarımız, büyüklerimiz ve biz gençler baya hamlamıştık. Böyle güzel etkinlikler hepimizi coşturuyor ve heyecanımızı artırıyor. Bu tarz etkinlikler deniz kenarında hava almamızı sağlıyor. Sınav öncesi biz gençlere de güzel bir moral oldu. Buradan Beykoz Belediyesine çok teşekkür ediyor, böylesine güzel etkinliklerin devamını diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Beykoz'da şenlik havasında başlayan 'Sahil Etkinlikleri' renkli görüntülere sahne oldu - Haberler
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