Beykoz'da tarlaya çevrilen evde 19 kilo 600 gram kenevir ele geçirildi
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Beykoz'da tarlaya çevrilen evde 19 kilo 600 gram kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beykoz'da tarlaya çevrilen evde 19 kilo 600 gram kenevir ele geçirildi Beykoz'da evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahsın ikametine baskın düzenlendi.

Beykoz'da tarlaya çevrilen evde 19 kilo 600 gram kenevir ele geçirildi

İSTANBUL - Beykoz'da evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahsın ikametine baskın düzenlendi. Operasyonda 19 kilo 600 gram ağırlığında ekili Hint keneviri ele geçirildi.

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine, polis ekiplerince adrese operasyon düzenlendi. Evin bahçesinde 26 kök halinde 19 kilo 600 gram ağırlığında Hint keneviri ekili halde görüldü. Bahçesi Hint keneviri tarlasına çevrilen evin sahibi U.A.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Hakkında, "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılan şüpheli şahıs, aynı gün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Beykoz'da tarlaya çevrilen evde 19 kilo 600 gram kenevir ele geçirildi
Beykoz'da tarlaya çevrilen evde 19 kilo 600 gram kenevir ele geçirildi
Beykoz'da tarlaya çevrilen evde 19 kilo 600 gram kenevir ele geçirildi
Beykoz'da tarlaya çevrilen evde 19 kilo 600 gram kenevir ele geçirildi
Beykoz'da tarlaya çevrilen evde 19 kilo 600 gram kenevir ele geçirildi
Beykoz'da tarlaya çevrilen evde 19 kilo 600 gram kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

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