Son dakika haberi | Beykoz'da kaza yapan otomobilin yayayı ezdiği anlar kamerada

Son dakika haberler: Beykoz Kavacık'ta sokak üzerinde ilerleyen iki otomobil çarpıştı.

Beykoz Kavacık'ta sokak üzerinde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yolda yürüyen bir vatandaşa çarptı. Vatandaş, kendisine çarpan otomobil ile park halindeki başka bir otomobilin arasında sıkıştı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz Kavacık'ta meydana gelen kazada, mahalle arasındaki sokakta ilerleyen iki otomobil bir anda karşı karşıya gelerek çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi, o anda yolda yürüyen bir vatandaşa hızla çarptı. Talihsiz vatandaş, kendisine çarpan otomobil ile yol kenarında park halinde olan başka bir otomobilin arasında sıkıştı.

Kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Aykut Zor - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı