Beykoz'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Beykoz'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
10.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:11
Beykoz'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kavacık Mehmet Ali Birand Caddesi'ndeki binanın çatısında devam eden izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
Yangına ilk müdahaleyi bina sakinleri yaptı.
Çalışmanın yetersiz kalması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA