Beykoz Belediyesi, kadınlara özel 8 spor salonu açacak

22.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:02

Beykoz Belediyesi, spor yatırımları kapsamında kadınlara özel 8 spor salonu açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yılın her dönemi yoğun ilgi gören spor salonlarından daha fazla kadının yararlanması amacıyla ilçede 8 spor salonu daha yapılmasına karar verildi.

Kavacık, Tokatköy, Paşamandıra, Zerzavatçı, Bozhane, Elmalı, Örnekköy ve Cumhuriyetköy mahallelerinde kurulacak spor salonları için hazırlıklar başladı.

Beykoz Belediyesi tarafından modern spor aletleriyle donatılacak ferah ve geniş salonlarda koşu bandı, bisiklet, eliptik bisiklet, ağırlık makineleri, soyunma kabinleri ve duşlar yer alacak.



İlçedeki kadınlar haftanın 5 günü kendi mahallelerinde eğitimciler eşliğinde ve modern ekipmanlarla spor yapma imkanı bulacak.



Deneyimli eğitimciler tarafından kişiye özel spor programlar uygulanacak olan salonlarda, gruplara da step aerobik, zumba ve pilates dersleri verilecek.

Kaynak: AA