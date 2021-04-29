Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Ramazan ayı boyunca 100 bin adet pide ikram edeceğiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Ramazan ayı boyunca 100 bin adet pide ikram edeceğiz

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | Güncel

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Ramazan ayı boyunca 100 bin adet pide ikram edeceğiz Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Beykozlulara pide ikramında bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinledi Beykoz'da sosyal dayanışma çalışmaları kapsamında yürütülen ve her gün düzenli olarak...

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Ramazan ayı boyunca 100 bin adet pide ikram edeceğiz

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Beykozlulara pide ikramında bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinledi

İSTANBUL - Beykoz'da sosyal dayanışma çalışmaları kapsamında yürütülen ve her gün düzenli olarak ilçe sakinlerine dağıtılan pide çalışmasına Başkan Murat Aydın'da katılım sağladı. Başkan Aydın vatandaşlara iftar için pide dağıtırken, vatandaşlarla sohbet de etti.

Beykoz'da ilçe genelinde Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek olan pide dağıtımı aralıksız bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor. Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde 100 bin adet 'Beykoz Pidesi' nin dağıtılması hedeflenen çalışmaya, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'da katılım sağladı. Başkan Aydın kapı kapı gezerek vatandaşlara hem pide dağıttı hem de hayırlı ve huzurlu bir Ramazan Ayı diledi.

Başkan Aydın ile sohbet ederek ikram edilen pideleri alan vatandaşlar ise Ramazan Ayı'nın sıcaklığını hissettiren çalışma adına Başkan Aydın ve ekibine teşekkürlerini iletti.

"Onlardan aldığımız enerji motivasyonumuzu arttırıyor"

Pide dağıtımı sonrası konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bu yıl pandemi nedeniyle sıra dışı bir Ramazan geçiriyoruz. Bizlerde Beykozlu vatandaşlarımızın motivasyonunu arttırmak adına mesai arkadaşlarımızla birlikte mahallerimizi dolaşarak pide ikramında bulunuyoruz. Aslında pide işin bahane tarafı. Bizler bu dağıtımlar sayesinde hemşehrilerimizle göz göze gelmiş, sohbet etmiş oluyoruz. Onlardan aldığımız enerji bizim de motivasyonumuzu arttırıyor. Ayrıca bizim dağıttığımız pideler normal pidelere nazaran farklı. Beykozumuza özel üretilen pideleri dağıttık. Ben tüm hemşehrilerime sağlık ve esenlik diliyorum" diye konuştu.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Ramazan ayı boyunca 100 bin adet pide ikram edeceğiz
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Ramazan ayı boyunca 100 bin adet pide ikram edeceğiz
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Ramazan ayı boyunca 100 bin adet pide ikram edeceğiz
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Ramazan ayı boyunca 100 bin adet pide ikram edeceğiz
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Ramazan ayı boyunca 100 bin adet pide ikram edeceğiz
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Ramazan ayı boyunca 100 bin adet pide ikram edeceğiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı 'göz hakkı reyonu' akıma dönüştü!
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı "göz hakkı reyonu" akıma dönüştü!
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mete Kalkavan Özgür Yankaya Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Ramazan ayı boyunca 100 bin adet pide ikram edeceğiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:03:37. #1.16#

title