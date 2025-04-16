Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çekenAhmet Köseler hakkında araştırmalar yapılıyor.Ahmet Köseler kimdir? Beykoz Belediye Başkanı Ahmet Köseler hangi partili?

AHMET KÖSELER KİMDİR?

Partisi : Cumhuriyet Halk Partisi

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe'de dünyaya geldi. 3 kuşak Beykozlu bir ailenin evladı olan Köseler; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz'da okudu. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladı. Ankara Mamak'taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisansa başladı.

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babası.

Hayatı boyunca sporla iç içe olan Köseler, Beykoz Spor Kulübü'müzde 12 sene basketbol oynadı. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı yaptı.

Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, şantiye şefliği ve proje müdürü görevleri yaptı. Daha sonra kendi ofisini kurdu ve Bahçeşehir Ticaret Merkezi gibi pek çok büyük projeye imza attı.

1999 Yerel Seçimlerinde, halkın teveccühüyle Beykoz Belediye Başkanı seçildi. 2004 yılına kadar devam ettiği görevinde, Beykozlulara şerhsiz tapu veren tek Başkan ünvanını aldı.

Döneminin en büyük ve en modern hayvan barınağını faaliyete geçirdi. Zamanla Beykoz'un sembolü olan Bayrak Anıtı'nı hizmete açtı. Rüzgarlıbahçe'de, Belediye Hizmet Binası yaptı.

Beykoz'un köklü meselelerinden imar sorunu çözmek için ilçenin tüm paftalarını bilgisayar ortamına aktartarak sayısallaştırılmasını sağladı.

Beykoz'un bir diğer sorunu olan işsizliği çözmek için İTKİP ile ortak proje geliştirdi ve o dönem 1500 kişiye iş imkânı sağladı.

2004 yılında, depreme yönelik başlattığı çalışmalar, Bakırköy Belediyesi tarafından kullanılarak Afet Karar Destek Modelleri oluşturuldu. Bu projeler; 2 kez E-TR olmak üzere, birçok ödül aldı.