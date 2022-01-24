Beykent Üniversitesi, Kurumsal Basketbol Ligi'ni 3'üncü tamamladı - Haberler
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Beykent Üniversitesi, Kurumsal Basketbol Ligi'ni 3'üncü tamamladı

Beykent Üniversitesi, Kurumsal Basketbol Ligi'ni 3'üncü tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beykent Üniversitesi Kurumsal Basketbol Takımı, Kurumsal Basketbol Ligi'ni (CBL Corparate Basketball League) 3'üncü tamamladı.

Beykent Üniversitesi Kurumsal Basketbol Takımı, Kurumsal Basketbol Ligi'ni  (CBL Corparate Basketball League) 3'üncü tamamladı.

Kurum çalışanlarının oluşturduğu basketbol takımlarının birbiriyle yarıştığı Kurumsal Basketbol Ligi 3'üncüsü belli oldu. Beykent Üniversitesi Kurumsal Basketbol Takımı, A grubu 3'üncülük – 4'üncülük maçında İstanbul Ecza Odası'nı 88 – 59 mağlup ederek, adını 3'üncülüğe yazdırdı. Maçın oyuncusu ise 28 sayı, 5 asist ile oynayan Beykent Üniversitesi Kurumsal Basketbol Takımı'ndan İsmail Erkan Çelik oldu.

4'üncü kez turnuvaya katılan üniversitenin, Kurum Basketbol takımının daha önce C Ligi'nde şampiyonluğu bulunuyor.


Beykent Üniversitesi, Kurumsal Basketbol Ligi'ni 3'üncü tamamladı

Beykent Üniversitesi, Kurumsal Basketbol Ligi'ni 3'üncü tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Beykent Üniversitesi, basketbol, Güncel, Haber

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