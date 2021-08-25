Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın son hali ortaya çıktı

Teşkilat dizisinde rol alan Mesut Akusta, evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta'dan güzel haber geldi. İşte usta ismin son hali...

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak tedbir amaçlı uyutulmuştu.

Şafak Özbir, hastane odasından bir paylaşım yapıp eşi için dua istemişti. Usta oyuncu Mesut Akusta bugün gözlerini açtı ve ilk işi senaryo okumak oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Şafak Özbir şu mesajı paylaştı:

"Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister? Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama; Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası... Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi… Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin."

Ünlü oyuncunun meslektaşları da Akusta'ya geçmiş olsun mesajlarıyla moral verdi.

Kaynak: Snob Magazin