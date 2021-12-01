Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçirdiği beyin kanaması sonucu acil ameliyat edilen Kadir İnanır'ın tedavisinin sürdüğü özel odada ziyaret eden arkadaşı, usta oyuncunun sevenlerine mesajını sosyal medya hesabından paylaştığı ilk fotoğrafıyla duyurdu.

DENİZLİ (İHA) - Geçirdiği beyin kanaması sonucu acil ameliyat edilen Kadir İnanır'ın tedavisinin sürdüğü özel odada ziyaret eden arkadaşı, usta oyuncunun sevenlerine mesajını sosyal medya hesabından paylaştığı ilk fotoğrafıyla duyurdu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

İlk fotoğraf

Usta oyuncuyu tedavisinin devam ettiği nöroloji servisindeki özel odasında ziyaret eden bir arkadaşı, uzun süre sonra İnanır ile ilgili ilk fotoğrafı paylaşarak sevenlerinin yüreğine su serpti. İnanır'ın oldukça keyifli olduğu görülen ilk fotoğrafı altına "Kadir İnanır, tüm sevenlerine selamlarını iletiyor" mesajı not edildi.

(Mehmet Barlas-İHA)

Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf

Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf

Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf

İstanbul Boğazı, saat 18.30'da güney-kuzey yönlü trafiğe açılacak

İstanbul Boğazı, saat 18.30'da güney-kuzey yönlü trafiğe açılacak

 AFAD'dan İstanbul'daki fırtınaya ilişkin bilgilendirme Açıklaması

AFAD'dan İstanbul'daki fırtınaya ilişkin bilgilendirme Açıklaması

 Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title