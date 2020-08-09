Beyin kanaması geçiren imam hayatını kaybetti Samsun'da bayram namazı sonrası beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki imam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun'da bayram namazı sonrası beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki imam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Kavak ilçesinin Karayusuflu Mahallesi'ndeki camide imam olarak görev yapan Mustafa Çalışkan (47), Kurban Bayramının birinci günü bayram namazından sonra beyin kanaması geçirdi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk babası Mustafa Çalışkan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA