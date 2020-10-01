Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

01.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:36

Kocaeli'de menenjit hastası 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde yaşayan Melek ve Mustafa Karal çiftinin 13 yaşındaki menenjit hastası çocukları Hamza, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Hamza tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahale sırasında beyin kanaması geçiren Hamza yaşamını yitirdi.

9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Hamza'nın cenazesi Kuruçeşme Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığında toprağa verildi.

Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Can Yaman Ali Sürmeli Halil Sezai Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Can Bartu Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 17:37:00. #1.14#
title