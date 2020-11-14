Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
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Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası

14.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:36
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası

KAĞITHANE'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi.

KAĞITHANE'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kalğını öne sürülürken her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı. 

Olay, önceki gün Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı. 7 yıl önce 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Enes Y. beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü. 1 buçuk yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y. (15) aynı iş yerinde çalışan Yücel B. (30) tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu. 

 BEYİN AMELİYATI OLAN ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCEZamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu. Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi. Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi. Çeken çocuk görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

 DAHA ÖNCE YAPTIĞI İŞKENCENİN YARALARINI CEP TELEFONU İLE ÇEKTİ

Yücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne oldu" demesi, Enes Y.'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı. Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. 


Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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