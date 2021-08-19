Beydağ'da ilk doğalgaz verildi

İlçe sakinlerinden tüm ölçümleri yapılan bi evde ilk doğalgaz ateşleme yapıldı. Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmirgaz Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan, İzmir Doğalgaz yetkilileri, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar açılışı yaptı.

Beydağ'da ilk doğalgaz verildi.

Başkan Feridun Yılmazlar yaptığı konuşmada; "15 Ocak'tan bu yana ilçemize doğalgazı getirmek için bir çok girişimlerde bulunduk ve doğalgazı ilçemize getirmeyi başardık, bugün ilk ocağı ateşledik. Bu aşamada bizlere Desteklerini esirgemeyen ve katkısı bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

"Umuyorum ki, temiz enerji ile Beydağ'lı hemşerilerimizi kısa süre içerisinde buluşturup, hava kalitesini arttıracağız. Bundan sonraki süreçte İzmirgaz ile koordineli olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Yılmazlar, ilçe için çok büyük bir öneme sahip olan doğalgazı ilçeye kazandırıyor olmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Kaynak: Bültenler