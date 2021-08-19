Beydağ'da ilk doğalgaz verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beydağ'da ilk doğalgaz verildi

Beydağ'da ilk doğalgaz verildi
Bültenler - Haberler | Güncel

İlçe sakinlerinden tüm ölçümleri yapılan bi evde ilk doğalgaz ateşleme yapıldı. Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmirgaz Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan, İzmir Doğalgaz yetkilileri, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar açılışı yaptı.

Beydağ'da ilk doğalgaz verildi.

Başkan Feridun Yılmazlar yaptığı konuşmada; "15 Ocak'tan bu yana ilçemize doğalgazı getirmek için bir çok girişimlerde bulunduk ve doğalgazı ilçemize getirmeyi başardık, bugün ilk ocağı ateşledik. Bu aşamada bizlere Desteklerini esirgemeyen ve katkısı bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

"Umuyorum ki, temiz enerji ile Beydağ'lı hemşerilerimizi kısa süre içerisinde buluşturup, hava kalitesini arttıracağız. Bundan sonraki süreçte İzmirgaz ile koordineli olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Yılmazlar, ilçe için çok büyük bir öneme sahip olan doğalgazı ilçeye kazandırıyor olmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Haluk Levent Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Alex Teixeira Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beydağ'da ilk doğalgaz verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 16:29:10. #1.16#

title