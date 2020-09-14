Beyazıt'ta ikinci el telefon almak isteyenler korona virüs tedbirlerini hiçe saydı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyazıt'ta ikinci el telefon almak isteyenler korona virüs tedbirlerini hiçe saydı

Fatih tarihi Beyazıt Meydanında ikinci el cep telefonu ve tesbih almak isteyen vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini yok saydı.

Beyazıt'ta ikinci el telefon almak isteyenler korona virüs tedbirlerini hiçe saydı
14.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:46

Fatih tarihi Beyazıt Meydanında ikinci el cep telefonu ve tesbih almak isteyen vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini yok saydı.

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk korona virüs vak'asının görülmesinin ardından binlerce kişi hayatını kaybetti. Son 1 ayda ise vak'a sayısı günlük bin 500 rakamının üzerine çıkması ile virüsün yayılımı bir kez daha hızlandı. Türkiye'de günlük korona virüs vak'a tablosunu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarını uymasını istiyor. Bakan Koca'nın bu uyarıları Beyazıt Meydanda kurulan ikinci el telefon ve tesbih pazarında adeta unutuldu. Pazar alanına gelerek telefon ve tesbih almak isteyen vatandaşlar, ne sosyal mesafe kuralına uydular ne de hijyene dikkat etti. Bazı vatandaşların maskesinin olmaması ise pes dedirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Emmanuel Macron Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Tuna Kiremitçi Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Milli Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Beyazıt'ta ikinci el telefon almak isteyenler korona virüs tedbirlerini hiçe saydı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 09:50:32. #1.15#
title