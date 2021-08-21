BEYAZIT MEYDANI'NDA KIRTASİYECİLERDEN AÇIKLAMA

İSTANBUL Defter ve Kırtasiye Malzemeleri İmalcileri ve Satıcıları Esnaf Odası üyeleri, zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılmasının, kırtasiye esnafının olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle Beyazıt'ta eylem yaptı.

İSTANBUL Defter ve Kırtasiye Malzemeleri İmalcileri ve Satıcıları Esnaf Odası üyeleri, zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılmasının, kırtasiye esnafının olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle Beyazıt'ta eylem yaptı.

İstanbul Defter ve Kırtasiye Malzemeleri İmalcileri ve Satıcıları Esnaf Odası üyeleri, saat 14.00'te Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Grup üyeleri, zincir marketlerin kırtasiye ürünü satmasını, kendi işlerine zarar vermesi nedeniyle protesto etti. Kırtasiyeciler, 'zincir marketlere kırtasiye malzemesi veren markaları kınıyoruz', 'Güvenli satış noktası, biz daha ucuza satıyoruz', 'her sokak başında zincir market küçük esnafın kanını emiyor' ve 'öğrenci kayıtlarında kırtasiye adı altında para toplanamaz! yazılı pankartlarla, zincir marketlerin kırtasiye satışına yasak getirilmesini istedi.

İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe'nin grup adına okuduğu basın açıklamasında, "Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını ülkemize de ekonomik anlamda büyük zararlar vermektedir. Salgından tüm sektörler etkilenmektedir. Fakat kırtasiye sektörü okulların kapalı olmasından dolayı ağır ekonomik kayıplar vermiş, hala daha vermektedir. Esnafımız iki dönemden beri ekonomik sıkıntıya düşmüş, zaruri giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Birçok zincir marketin okul sezonunda ve diğer günlerde kırtasiye ürünleri satışı yaparak kırtasiyeci esnafımızın yok olmasına sebep olmaktadır. İl sınırları içerisinde bulunan zincir marketlerin sermayeleri çok güçlü olup, her sokakta sayıları anormal şekilde artarak küçük esnafı resmen bitirmişlerdir. Tüm zincir marketlerde kırtasiye ürünleri satışının yasaklanması için gereğinin yapılmasını hassasiyetle arz ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı