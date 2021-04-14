Beyazgül Viranşehir'deki çalışmaları yerinde inceledi
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Beyazgül Viranşehir'deki çalışmaları yerinde inceledi

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Beyazgül Viranşehir'deki çalışmaları yerinde inceledi

Beyazgül, Başkan Salih Ekinci ile birlikte Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Camii ve Külliyesi, Viranşehir Kent Parkı ve gençlik merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında...

Beyazgül, Başkan Salih Ekinci ile birlikte Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Camii ve Külliyesi, Viranşehir Kent Parkı ve gençlik merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sabahın erken saatlerinde Viranşehir ilçesine giderek Belediye Başkanı Salih Ekinci ile bir araya gelen Beyazgül ziyaretleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Eyüp Nebi Külliyesi ve o bölgede yapılan sabır evlerini inceledi.

Beyazgül, Başkan Salih Ekinci ve beraberindekiler Hazreti Eyüp peygamber, Hazreti İlyas ve Hazreti Rahime'nin türbesini ziyaret ederek dua da ettikten sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Viranşehir Kent Parkına geçerek parktaki vatandaşlarla sohbet etti.

Viranşehir'de gençler ve kadınların hizmetine sunulan Viranşehir gençlik merkezini de ziyaret eden Beyazgül çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevinçlerine ortak oldu. Kurslara katılan vatandaşlarla da sohbet ederek gitar kursunda eğitim gören gençlerin söylediği türküye kulak verdi.

Ziyareti sırasında eksikleri anında tespit ederek gerekli talimatları veren Beyazgül 13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya edeceklerinin altını çizdi. - ŞANLIURFA

Beyazgül Viranşehir'deki çalışmaları yerinde inceledi
Beyazgül Viranşehir'deki çalışmaları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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