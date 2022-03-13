Beyaza bürünen Aydos Tepesi 'nden kartpostallık görüntüler - Haberler

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Beyaza bürünen Aydos Tepesi 'nden kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Gamze Erdemir - Güncel
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Beyaza bürünen Aydos Tepesi 'nden kartpostallık görüntüler İstanbul'da kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydos Tepesi beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - Beyaza bürünen Aydos Tepesi 'nden kartpostallık görüntüler

İSTANBUL - İstanbul'da kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydos Tepesi beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar fırtınası etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, Aydos Ormanı ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Beyaza bürünen Aydos Tepesi 'nden kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen Aydos Tepesi 'nden kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen Aydos Tepesi 'nden kartpostallık görüntüler

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir - Güncel

Aydos Tepesi, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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