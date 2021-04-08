Beyaz TV yayın akışı! 8 Nisan yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 8 Nisan Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!