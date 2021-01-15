Beyaz TV Yayın Akışı | 15-16 Ocak Beyaz TV'de neler var?
Beyaz TV yayın akışı yarın için merak ediliyor. 16 Ocak Beyaz TV'de neler var merak ediyorsanız detaylar yazımızın devamında!
15 Ocak 2021 ve 16 Ocak 2021 tarihli Beyaz TV yayın akışı, program listesini aşağıda bulabilirsiniz!
15 OCAK CUMA BEYAZ TV YAYIN AKIŞI
07:45 | Beyaz Ana Haber |Tekrar
08:45 | Zengin Kız Fakir Oğlan | Dizi Film
11:15 | Hayatta Her Şey Var | Tekrar
13:15 | Söylemezsem Olmaz | Tekrar
15:30 | Kurtlar Vadisi Pusu | Dizi Film
18:30 | Beyaz Ana Haber | Canlı
19:30 | VİKİNGLER | Film
21:30 | SON TANIK | Film
23:30 | Sürmanşet | Canlı
01:15 | SON TANIK | Film
03:15 | Kurtlar Vadisi Pusu | Dizi Film
05:30 | Kur'an-ı Kerim Cüz | Band
06:15 | VİKİNGLER | Film
16 OCAK CUMARTESİ BEYAZ TV YAYIN AKIŞI
08:00 | Uyan Türkiyem | Canlı
11:00 | Marka Şehirler | Yeni Bölüm
12:00 | İyi Ki Varsın | Canlı
13:00 | Sonay Gökhan'la Bu Cumartesi | Canlı
14:00 | Gülümse ve Aydınlan | Canlı
15:00 | Hayatın Tadı | Yeni Bölüm
16:00 | Hayatta Her Şey Var | Tekrar
17:00 | Ne Var Ne Yok | Tekrar
18:30 | Hafta Sonu Ana Haber | Canlı
19:30 | GÖSTER GÜNÜNÜ | Film
21:15 | Diriliş Ertuğrul | Dizi Film
23:30 | Beyaz Futbol | Canlı
01:15 | GÖSTER GÜNÜNÜ | Film
03:15 | Diriliş Ertuğrul | Dizi Film
05:30 | Kur'an-ı Kerim Cüz | Band
06:15 | GÖSTER GÜNÜNÜ | Film