Beyaz TV Yayın Akışı | 15-16 Ocak Beyaz TV'de neler var?
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Beyaz TV Yayın Akışı | 15-16 Ocak Beyaz TV'de neler var?

15.01.2021 23:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 23:09
Beyaz TV Yayın Akışı | 15-16 Ocak Beyaz TV'de neler var?

Beyaz TV yayın akışı yarın için merak ediliyor. 16 Ocak Beyaz TV'de neler var merak ediyorsanız detaylar yazımızın devamında!

15 Ocak 2021 ve 16 Ocak 2021 tarihli Beyaz TV yayın akışı, program listesini aşağıda bulabilirsiniz!

15 OCAK CUMA BEYAZ TV YAYIN AKIŞI

07:45 | Beyaz Ana Haber |Tekrar

08:45 | Zengin Kız Fakir Oğlan | Dizi Film

11:15 | Hayatta Her Şey Var | Tekrar

13:15 | Söylemezsem Olmaz | Tekrar

15:30 | Kurtlar Vadisi Pusu | Dizi Film

18:30 | Beyaz Ana Haber | Canlı

19:30 | VİKİNGLER | Film

21:30 | SON TANIK | Film

23:30 | Sürmanşet | Canlı

01:15 | SON TANIK | Film

03:15 | Kurtlar Vadisi Pusu | Dizi Film

05:30 | Kur'an-ı Kerim Cüz | Band

06:15 | VİKİNGLER | Film

16 OCAK CUMARTESİ BEYAZ TV YAYIN AKIŞI

08:00 | Uyan Türkiyem | Canlı

11:00 | Marka Şehirler | Yeni Bölüm

12:00 | İyi Ki Varsın | Canlı

13:00 | Sonay Gökhan'la Bu Cumartesi | Canlı

14:00 | Gülümse ve Aydınlan | Canlı

15:00 | Hayatın Tadı | Yeni Bölüm

16:00 | Hayatta Her Şey Var | Tekrar

17:00 | Ne Var Ne Yok | Tekrar

18:30 | Hafta Sonu Ana Haber | Canlı

19:30 | GÖSTER GÜNÜNÜ | Film

21:15 | Diriliş Ertuğrul | Dizi Film

23:30 | Beyaz Futbol | Canlı

01:15 | GÖSTER GÜNÜNÜ | Film

03:15 | Diriliş Ertuğrul | Dizi Film

05:30 | Kur'an-ı Kerim Cüz | Band

06:15 | GÖSTER GÜNÜNÜ | Film

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