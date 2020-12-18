Beyaz TV frekans bilgileri! Beyaz TV Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Beyaz TV canlı izleme linki!
18.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:52
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Beyaz TV'nin frekans bilgileri nedir? Beyaz TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Beyaz TV canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Beyaz TV frekansı kaçtır? Beyaz TV frekans değerleri nedir?
BEYAZ TV FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 12380
Polarizasyon : V (Dikey) Batı
Sembol Oranı : 27500
FEC : 3/6
BEYAZ TV CANLI İZLE
Beyaz TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.