Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş
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Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş

20.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:52

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün uçağa binerken üst üste 3 kez merdivenlerde düşmesi gündeme bomba gibi düştü. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Başkan Biden'ın düşmesini hava durumuna bağladı. Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Jean-Pierre, "Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssü'ne gitmek için uçağa binen Biden, merdivenleri çıktığı sırada art arda 3 kez düştü. Biden'ın düşüşü sosyal medya oldukça konuşuldu.

Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre'den geldi.

"BEN BİLE NEREDEYSE DÜŞÜYORDUM"

Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum" dedi.

Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş

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ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü
Haber Yorumları (2)
SELÇUKLU: Adamın yürüyecek dermanı yok. Ama: adamların oturmuş kemik gibi sistemi var.
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CEMİL: Sevim koş Bidon düştü rüzgar düşürmüş.
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