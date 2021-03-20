Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün uçağa binerken üst üste 3 kez merdivenlerde düşmesi gündeme bomba gibi düştü. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Başkan Biden'ın düşmesini hava durumuna bağladı. Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Jean-Pierre, "Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı" ifadelerini kullandı.