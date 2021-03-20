Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş
ABD Başkanı Joe Biden'ın dün uçağa binerken üst üste 3 kez merdivenlerde düşmesi gündeme bomba gibi düştü. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Başkan Biden'ın düşmesini hava durumuna bağladı. Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Jean-Pierre, "Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssü'ne gitmek için uçağa binen Biden, merdivenleri çıktığı sırada art arda 3 kez düştü. Biden'ın düşüşü sosyal medya oldukça konuşuldu.
Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre'den geldi.
"BEN BİLE NEREDEYSE DÜŞÜYORDUM"
Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum" dedi.