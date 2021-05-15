Beyaz Saray: Medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere ilettik
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Beyaz Saray: Medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere ilettik

Beyaz Saray: Medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere ilettik
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.

Psaki, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada yaptı.

Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu (3)
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu (3)
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu (2)
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu (2)
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