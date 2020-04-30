Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında kurduğu ekipte yer alan başarılı doktor Anthony Fauci, bugün katıldığı programda koronavirüsü aşısı için bugüne kadarki en net tarihi verdi. Fauci, ABD'nin koronavirüsü aşısı üretmek için hedefini söylerken Ocak ayının olası olduğunu dile getirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle 229 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 244 bini aştı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, ABD'den umut veren bir açıklama geldi.

Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi başarılı doktor Anthony Fauci, ABD'nin koronavirüsü aşısı üretmek için hedefini söylerken Ocak ayının olası olduğunu dile getirdi.

"AŞININ HIZLI VE GÜVENİLİR OLMASINI İSTİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu koronavirüs ile mücadele ekibinde yer alan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, bugün katıldığı Today Show'da açıklamalarda bulundu.

Ekibinin "Operasyon Sapma Hızı" isimli bir projede çalıştığını ve amaçlarının yüz milyonlarca dozluk aşı üretimini Ocak ayına kadar tamamlamayı hedeflediğini söyleyen Dr. Fauci, "Denemelerin erken aşamasındayız. Henüz birinci fazdayız. Sonraki adımda daha güvenli bir sonuca ulaşana kadar çalışacağız ve bu durum böyle gidecek. Sürekli aşının işe yaraması için çalışıyoruz. Bu aşının hızlı olmasını, güvenli olmasını ve etkili olmasını istiyoruz. Bizce bu yapılabilir" dedi.

OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Fauci, "Ben Ocak ve Şubat ayında ne diyordum, 1 yıl ile 18 aylık bir süreç olduğunu söylüyordum aşı için. Dolayısıyla gelecek yılın Ocak ayı bir yıl oluyor. Başta söylediğimden çok da farklı bir sonuç çıkmayacak" ifadesini kullandı.