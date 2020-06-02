Beyaz Saray'ın önü yüksek demirli bariyerlerle çevrildi
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Beyaz Saray'ın önü yüksek demirli bariyerlerle çevrildi

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başkent Washington'a sıçrayan gösteriler sürüyor.

Beyaz Saray'ın önü yüksek demirli bariyerlerle çevrildi
02.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:45

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başkent Washington'a sıçrayan gösteriler sürüyor. Beyaz Saray'da daha önce alınan güvenlik önlemleri arttırılırken bölgede protestocular için "Nefes alamıyorum" yazılı maskeler satılmaya başlandı.

ABD'de siyahi George Floyd'un Amerikan polisi tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde protestolar hız kesmeden devam diyor. Başkent Washington DC'ye de sıçrayan eylemler, Beyaz Saray önünde bugün de devam ediyor. Beyaz Saray'a yönelik daha önce alınan güvenlik önlemlerine yenisi eklendi. Beyaz Saray'ın önü büyük ve yüksek demir bariyerlerle çevrildi. Protestocular demir bariyerlerin önünde "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Adalet yoksa barış da yok", "Nefes alamıyorum" yazılı pankartlarla diz çökerek gösterilerine devam etti. Protestocular için ücretsiz yiyecek, içecek ve el dezenfektanın yer aldığı bir stant da kuruldu. Korona virüs salgını gölgesinde devam eden protestoda ayrıca, "Nefes alamıyorum" yazılı maske satışı yapılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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